خبير اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": التحديات العالمية والمحلية بحاجة إلى تكاتف عربى

قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إن المنطقة العربية تمر بالكثير من الأزمات والتحديات الغير مسبوقة.

التحديات الحالية

وأكد محمد الجدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المناخ يلعب دورًا كبيرًا في المنطقة العربية، ليشكل هذا المناخ عائقًا وتحديًا جديدًا أمام المنطقة العربية، حيث ارتفعت مؤشرات الجفاف في المنطقة العربية، كما أن ارتفاع درجات الحرارة الشديد أثر على جميع مناحي الحياة في الدول العربية بل في القارة الإفريقية بالكامل.

أزمات العالم العربي

وأضاف في حديثه، أنه يجب العمل والتعاون من أجل الخروج من عنق الزجاجة فيما يخص التحديات الحالية والمستقبلية، حيث هذه التحديات بحاجة ملحة إلى التكاتف والتعاون المشترك، خاصة أنها تفوق قدرة الدول بشكل منفرد.