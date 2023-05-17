الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدء فعاليات ندوة المؤرخ الأمريكي "بيتر جران" في بيت السناري

ندوة المؤرخ بيتر
ندوة المؤرخ بيتر جران غي بيت السناري

بدأت فعاليات ندوة المؤرخ الأمريكي "بيتر جران"، في لقاء ببيت السناري، بحي السيدة زينب بالقاهرة، من تنظيم مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بحضور لفيف كبير  من الكتاب والمؤرخين المصريين.

ويحاور، المؤرخ الأمريكي، بيتر جران، مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع دكتور أحمد زايد، حول تاريخ مصر الحديث وحول كتب ومؤلفات جران.

وشارك في اللقاء، كل من الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور والمؤرخ محمد عفيفي، والكاتب الدكتور محمد أبو الغار وغيرهم من الكتاب والمفكرين.

و"بيتر جران"، مؤرخ أمريكي ومنظر يساري شهير، ويشغل منصب أستاذ التاريخ المصري بجامعة تمبل الأمريكية. 

صدر له العديد من المؤلفات والكتابات التاريخية، نذكر من بينها: "صعود أهل النفوذ"٬ والذي أصدره المركز القومي للترجمة عام 2017 من ترجمة الدكتورة سحر توفيق.

بالإضافة إلى كتاب “الجذور الإسلامية للرأسمالية مصرية 1760 ــ 1840” ــ كتاب “ما بعد المركزية الأوروبية”، والصادر عن المركز القومي للترجمة في نسخته العربية، بترجمة لـ عاطف أحمد ومراجعة المؤرخ المصري رؤوف عباس.

وعن كتابه “صعود أهل النفوذ”، قال بيتر جران في لقاء سابق مع الـ“الدستور”: "صعود أهل النفوذ" هو محاولة جديدة لتعبير جديد في قاموس النظريات، وهو مصطلح يعبر عن أربعة أشياء مختلفة في كلمة واحدة٬ وهي الطبقة الحاكمة، الشعوب، السماسرة الدوليين المتمثلين في الشركات العابرة للجنسيات٬،وقد أسميتهم الــ " new man"والذين ينسجون علاقات دولية بين مكان ومكان آخر، لمصالحهم الشخصية الخاصة، وكل هؤلاء يعملون بتعاون مشترك في نمو السوق الدولي والهيمنة عليه، لكن العلاقات المتداخلة بين أفراد هذه الطبقة كانت علي العكس عادة مشحونة بمشاكل كثيرة، وعلى الأقل كان هناك دائما قدر كبير من المنافسة على نيل قطعة أكبر من"التورتة" كانت هذه الجماعة ولا تزال تتمتع بالثراء.

التاريخ المصري السيدة زينب بالقاهرة المؤرخ الأمريكي بيتر جران دكتور عماد أبو غازي دكتور محمد أبو الغار

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