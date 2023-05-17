"الفحص الطبي للمقبلين على الزواج" ندوة تثقيفية بمركز الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية حول "مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج" في إطار الحملة الإعلامية التي تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية تحت شعار "سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك".

حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية، وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام السكاني، وتحت إشراف السيدة أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

وقال الدكتور إبراهيم محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية، أن الدولة أقرت فحوص ما قبل الزواج منذ عام 1994 ولكن كانت تجري بشكل صوري ولكن المبادرة التي تم إطلاقها تختلف عن السابق ويتم إجراء هذه الفحوصات بشكل جدي وذلك لانجاح الزواج واستقرار الأسرة خاصة وأن أحد أسباب الطلاق المبكر هو ظهور بعض المشكلات الصحية عند أحد الطرفين وترتكز الفحوص على خمس محاور أولها التعرف على الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة وأوضح عوامل خطورة هذه الأمراض.

كما ناشد المشاركين بضرورة الابتعاد عن تلك العوامل مثل التقليل من الملح والسكر والدقيق في التغذية والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة وثانيا التعرف على الأمراض المعدية والمنقولة جنسيًا مثل التهاب الكبدي الوبائي B،C وثالثًا التعرف على فصائل الدم وRh وذلك لأنه في حالة ما إذا كانت الزوجة سالب والزوج موجب يستلزم أخذ حقنة خلال 72 ساعة من الولادة والتي تصرف مجانًا على التأمين الصحي أو نفقة الدولة.



وأوضح أن الزواج الآمن الذي يضمن إنجاب أصحاء وما هو الزواج غير الآمن الذي فيه احتمالية كبرى لإنجاب أطفال مرضى وآخر محاور فحوص ما قبل الزواج هو جلسات المشورة المتعلقة بالصحة الإنجابية وتوضيح أهمية متابعة الحمل والتأكيد على فوائد الرضاعة الطبيعية وشرح أنواع وسائل تنظيم الأسرة

وفى ختام الندوة ذكر أهم الإجراءات التي تتم في الأماكن المخصصة لإجراء تلك الفحوصات والمستندات التي يجب أن تكون برفقة الطرفين كما ذكر الأماكن المخصصة للمبادرة فتوجد في قرية بولاق وعيادة حي الأمل هذا بالإضافة إلى الأماكن الأخرى في باقي مراكز المحافظة.