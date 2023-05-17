الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الترجى قبل مواجهة الأهلى: نتعرض لحملات تشويه متكررة

حمدي المدب
حمدي المدب

خرج حمدي المدب، رئيس نادي الترجي التونسي، عن صمته وأدلى بتصريحات مثيرة عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها فريقه أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين في العاشرة مساء الجمعة المقبل، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية هجومًا عنيفًا من جماهير الترجي على مجلس الإدارة واللاعبين بعد السقوط بثلاثية نظيفة أمام الأهلي.

رئيس الترجي خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي الترجي، ندد بحملات التشويه والتشهير التي تستهدفه ومسئولي النادي، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم نفس الأفراد الذين استغلوا لسنوات انتكاسات الفريق بهدف نشر الشائعات.

وأكد المدب أن من ينتقدونه وينتقدون الإدارة يلتزمون الصمت عندما ينجح النادي ولا يهنئون الفريق ولا يعترفون بإنجازاته.

حمدي المدب الاهلي ضد الترجي الترجي التونسي دورى ابطال افريقيا

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