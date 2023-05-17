مصادرة 250 كيلو لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى بالجيزة

صادر ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة 250 كيلو لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية، خلال حملات مكبرة لمراجعة الأسواق والتفتيش علي المحلات والمطاعم لضبط الأسعار بمنطقة هضبة الأهرام والعمرانية بالتنسيق مع الطب البيطري ورجال الحي.

أسفرت جهود الحملة في هضبة الأهرام عن ضبط ومصادرة 250 كيلو لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية، وتم عمل المحاضر اللازمة بمعرفة الطب البيطري، كما تم عمل 5 محاضر تموين بعدم الترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وتمت مصادرة 1900 حالة إشغال متنوعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات.