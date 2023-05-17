تأجيل دورى كرة القدم للصم إلى يونيو المقبل

قررت اللجنة البارالمبية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى تأجيل انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم للصم إلى يوم 2 يونيو المقبل بدلا من انطلاقه يوم 19 مايو الجارى.

وتم تأجيل انطلاق البطولة بناءا على طلب الهيئات التى تمارس كرة القدم للصم، على أن تنطلق البطولة الشهر المقبل.

ومن جانبها خاطبت اللجنة الهيئات الرياضية التى تمارس كرة القدم للصم ، واخطارهم بالموعد الجديد للبطولة.

وحققت بعثة منتخب ألعاب القوى البارالمبى 11 ميدالية متنوعة فى بطولة الجائزة الكبرى لالعاب القوى البارالمبية والتى أقيمت فى إيطاليا.