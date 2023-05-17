الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تأجيل دورى كرة القدم للصم إلى يونيو المقبل

دوري الصم والبكم
دوري الصم والبكم

قررت اللجنة البارالمبية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى تأجيل انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم للصم إلى يوم 2 يونيو المقبل بدلا من انطلاقه يوم 19 مايو الجارى.

وتم تأجيل انطلاق البطولة بناءا على طلب الهيئات التى تمارس كرة القدم للصم، على أن تنطلق البطولة الشهر المقبل.

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ومن جانبها خاطبت اللجنة الهيئات الرياضية التى تمارس كرة القدم للصم ، واخطارهم بالموعد الجديد للبطولة.

وحققت بعثة منتخب ألعاب القوى البارالمبى 11 ميدالية متنوعة فى بطولة الجائزة الكبرى لالعاب القوى البارالمبية والتى أقيمت فى إيطاليا.

الهيئات الرياضية الجائزه الكبرى لألعاب القوى الدكتور حسام الدين مصطفى الدوري الممتاز ألعاب القوى البارالمبية

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