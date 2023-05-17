"الشرقية للدخان" تكشف حقيقة إغلاق مخازن المبيعات والمتعهدين بالجمهورية

نفت الشركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مخازن المبيعات والمتعهدين على مستوى الجمهورية اعتبارًا من غدٍ الخميس.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن العمل يجري بشكل طبيعي داخل المخازن، ولا صحة للأنباء المذكورة في البيان المزور المنسوب للشركة.

وتهيب الشركة الشرقية إيسترن كومباني بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة في كل ما يتم نشره عن الشركة وضرورة الحصول على الأخبار والمعلومات الخاصة بأنشطتها المختلفة من مصادرها، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، مع الاحتفاظ باتخاذها الإجراءات القانونية المقررة ضد مروجي تلك الأخبار.

وأكد هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية ايسترن كومباني، أنه لا صحة لتوقف إنتاج أو طرح منتج البوكس بالسوق المحلية.

وقال أمان في تصريحات له، إن الشركة مستمرة في الإنتاج ويتم توريد الكميات المتعاقد عليها مع الموزعين بشكل يومي.

يشار إلى أن الشرقية- إيسترن كومباني- حققت أرباحاً بلغت 3.48 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 2.92 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول إلى 9.93 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.53 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة، أنه تم تسجيل بيانات جيدة ولكن مع تحديات مواصلة تحقيق تلك النتائج الفترة المقبلة في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف.

وقالت شركة الشرقية - إيسترن كومباني- إن مجلس الإدارة قرر إيجاد طرق جديدة غير نمطية لتأمين توريد المواد الخام؛ لتفادي التأثير على العمليات الإنتاجية والبيعة واستيفاء متطلبات السوق.