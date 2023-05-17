الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أثناء لهوه.. طلب تحريات المباحث بشأن مصرع طفل سقط من الطابق الـ11 بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الحادي عشر بعقار في منطقة الهانوفيل غرب محافظة الإسكندرية، مما أدى إلى إصابته توفي عقب تلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغًا من مستشفى العجمي العام يفيد وصول الطفل "آ. ع. ذ" 8 سنوات، مصاب بكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم وتوفى. 

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم و تبين من التحقيقات وسؤال والده المدعو "ع.ذ.ع" 32 سنة، حلواني، مقيم بوابة 8 الهانوفيل، قال أن زوجته كانت تعد طعام الغداء لأطفاله الثلاثة ، حيث كان نجله المتوفى، يلهو ويلعب بمفرده بشرفة الشقة سكنهما بالطابق الـ11 واختل توازنه وسقط أمام العقار ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتوفي عقب نقله إلى المستشفى.

تم نقل الطفل إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

اختل توازنه الإسكندرية تحريات المباحث لهوه مستشفى العجمي منطقة الهانوفيل

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