الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سيوة يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية في يومها الثاني

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقة أحمد علي باغي سكرتير المركز والدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة المركزي، اليوم الأربعاء، أعمال القافلة الطبية والخدمية  المجانية في يومها الثاني والتي أقيمت تحت رعاية اللواء خالد شعب محافظ مطروح والمنطقة الغربية بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأوضح رئيس مدينة سيوة بأنه يتم تقديم سبل التعاون من رئاسة مركز ومدينة سيوة من أجل نجاح القافلة الطبية في تقديم خدماتها للمواطنين، مضيفًا أن القافلة تضم تخصصات (الجراحة، الرمد، الباطنة، الأطفال، نساء، أنف وأذن، جلدية، عظام، أسنان، مسالك) مع توقيع الكشف على المرضي وإجراء العمليات وصرف الدواء وعمل نظارات  بالمجان خلال الفترة  من 16 إلى 19 مايو وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لأعمال القافلة.

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أعمال القافلة الطبية القافلة الطبية المجانية محافظ مطروح مستشفي سيوة مدينة سيوة

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