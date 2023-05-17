الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل استعدادات مدارس السويس لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

مدير تعليم السويس
مدير تعليم السويس

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة إن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية.

وأضاف عمارة خلال جولته لتفقد جاهزية مدارس السويس لاستقبال امتحانات الإعدادية، أن المديرية أعدت  نحو 87 لجنة امتحانية أساسية.

وأوضح مدير تعليم السويس أن 14700 طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية بدءً من صباح غد الخميس.

وأجرى مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس جولة لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال الامتحانات.

جاء ذلك بعد اجتماع موسع عقده عمارة ووكيل المديرية بالسادة رؤساء اللجان الامتحانية لمناقشة ضوابط أعمال النظام والمراقبة والتذكير بتعليمات الأمن المستدامة للحفاظ على انضباط العملية الامتحانية وسيرها بالشكل المطلوب.

وشدد مدير تعليم السويس على ضرورة تهيئة الجو النفسي للطلبة والطالبات والتشديد بعدم حمل التليفون المحمول بالنجاح والتوفيق لابنائنا الطلبة والطالبات.

IMG-20230517-WA0006
IMG-20230517-WA0006
IMG-20230517-WA0006(1)
IMG-20230517-WA0006(1)
IMG-20230517-WA0008
IMG-20230517-WA0008
IMG-20230517-WA0007
IMG-20230517-WA0007
IMG-20230517-WA0010
IMG-20230517-WA0010
IMG-20230517-WA0009
IMG-20230517-WA0009
مصر السويس استعدادات امتحانات الشهادة الاعدادية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف لـ"الدستور": ماذا يستفيد المواطن من القرارات الاقتصادية الجديدة؟

صدمها خلال عبور القضبان.. نقل فتاة حادث قطار الغربية للمشرحة

أبو الغيط: المنطقة العربية تمر بعدد من الأحداث التي تستحق التوقف عندها

القباج: طرح قضية لاجئى السودان خلال المؤتمر الإقليمى بشرم الشيخ

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

محافظ الإسماعيلية يصدر قرارًا بإجراء حركة تغيرات وتنقلات للمحليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟