تفاصيل استعدادات مدارس السويس لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة إن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية.

وأضاف عمارة خلال جولته لتفقد جاهزية مدارس السويس لاستقبال امتحانات الإعدادية، أن المديرية أعدت نحو 87 لجنة امتحانية أساسية.

وأوضح مدير تعليم السويس أن 14700 طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية بدءً من صباح غد الخميس.

وأجرى مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس جولة لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال الامتحانات.

جاء ذلك بعد اجتماع موسع عقده عمارة ووكيل المديرية بالسادة رؤساء اللجان الامتحانية لمناقشة ضوابط أعمال النظام والمراقبة والتذكير بتعليمات الأمن المستدامة للحفاظ على انضباط العملية الامتحانية وسيرها بالشكل المطلوب.

وشدد مدير تعليم السويس على ضرورة تهيئة الجو النفسي للطلبة والطالبات والتشديد بعدم حمل التليفون المحمول بالنجاح والتوفيق لابنائنا الطلبة والطالبات.

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