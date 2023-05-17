الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في بحث الحالات الأكثر احتياجًا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة، وعدد من الجهات والإدارات المختصة بالمحافظة، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال فيما يتعلق بتشكيل لجان لبحث  الحالات الأكثر احتياجًا لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات الإيجارات الخاصة بهم. 

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واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستجدات الأعمال التنسيقية التي تمت بين الجهات المختصة بناء على الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد السبت الماضي، فيما يتعلق بتشكيل لجنة برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي وحي الضواحي وحي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة والتأمين الصحي الشامل والتربية والتعليم والإسكان كلا في اختصاصه، وذلك لبحث الحالات المستحقة والأسر الأكثر احتياجًا، وإعداد كشوفات خاصة بهم.

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وأعلن محافظ بورسعيد أن محافظة بورسعيد من خلال الجهاز التنفيذي سوف تقوم بتحمل المبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للحالات المستحقة التي تحددها اللجنة، فضلًا عن سداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجًا خاصة في أحياء الزهور والضواحي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا، ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

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وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق والتكامل ببن الجهات القائمة على العمل، واستمرار بحث المواطنين، مع مراعاة أهمية الدقة في أعمال بحث المواطنين المستحقين للدعم، والتنسيق بين كافة أعضاء اللجنة للقيام بحصر وبحث الحالات وبيان حالتهم سواء كانت حالات مرضية وذوي إعاقة أو سيدات أرامل ومعيلات وغيرهم من الأكثر احتياجًا.

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استعرض أعمال التنسيق الأكثر احتياجا الإيجارات التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي

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