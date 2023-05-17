الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المتحف القومى للحضارة يستقبل وزير التجارة الإندونيسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم وفدًا رفيع المستوى من جمهورية إندونسيا برئاسة الدكتور ذو الكفل حسن، وزير التجارة الإندونيسي، وبحضور السفير لطفي رءوف سفير إندونيسيا بالقاهرة، يأتى ذلك استمرارًا لسلسلة الزيارات الرسمية من كبار الشخصيات والمسئولين من الدول الأجنبية والعربية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والدكتور ميسرة عبدالله، نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، حيث رحب بهم الدكتور أحمد غنيم وشرح لهم المتحف وموقعه وأبرز مقتنياته الفريدة، ودوره كمؤسسة ثقافية وتراثية.

واصطحب  محمد مختار أمين متحف،  الوزير والوفد المرافق له في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف وقدم لهم  شرحًا وافيًا عن تاريخ كنوز المتحف وسيناريو العرض الخاص بها الذي يحكي إبداعات الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة.

وأعرب وزير التجارة الإندونيسي عن انبهاره بما شاهده في المتحف من كنوز فريدة، وخاصة الآثار الإسلامية وعلي رأسها كسوة الكعبة والمنبر الأثري الخشبي، وعن سعادة والسادة أعضاء الوفد بتواجدهم في هذا الصرح العظيم كشاهد على تاريخ مصر وحضارتها العريقة.

وفي ختام الزيارة حرص الدكتور أحمد غنيم، على إهداء السيد الوزير كتالوج المومياوات الملكية.

المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف قاعات العرض الاثار الاسلامية زيارات

الأكثر قراءة

بعد رفع آثار الحريق.. "الدستور" داخل معرض شباب مصر فى بنى سويف (صور)

تنفيذي بني سويف: إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة على 4 مدارس

محافظ أسوان يوجه بتلافي الملاحظات الفنية بمشروع إنشاء وحدة الإسعاف بقرية فارس

سلطان عمان يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى.. الأحد

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

تكليف أعضاء مقيمين بمراكز أسئلة الشهادة الإعدادية بإدارات الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟