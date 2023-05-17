المتحف القومى للحضارة يستقبل وزير التجارة الإندونيسى

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم وفدًا رفيع المستوى من جمهورية إندونسيا برئاسة الدكتور ذو الكفل حسن، وزير التجارة الإندونيسي، وبحضور السفير لطفي رءوف سفير إندونيسيا بالقاهرة، يأتى ذلك استمرارًا لسلسلة الزيارات الرسمية من كبار الشخصيات والمسئولين من الدول الأجنبية والعربية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والدكتور ميسرة عبدالله، نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، حيث رحب بهم الدكتور أحمد غنيم وشرح لهم المتحف وموقعه وأبرز مقتنياته الفريدة، ودوره كمؤسسة ثقافية وتراثية.

واصطحب محمد مختار أمين متحف، الوزير والوفد المرافق له في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف وقدم لهم شرحًا وافيًا عن تاريخ كنوز المتحف وسيناريو العرض الخاص بها الذي يحكي إبداعات الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة.

وأعرب وزير التجارة الإندونيسي عن انبهاره بما شاهده في المتحف من كنوز فريدة، وخاصة الآثار الإسلامية وعلي رأسها كسوة الكعبة والمنبر الأثري الخشبي، وعن سعادة والسادة أعضاء الوفد بتواجدهم في هذا الصرح العظيم كشاهد على تاريخ مصر وحضارتها العريقة.

وفي ختام الزيارة حرص الدكتور أحمد غنيم، على إهداء السيد الوزير كتالوج المومياوات الملكية.