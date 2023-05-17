الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا: لا نمتلك معدات عسكرية للمشاركة في تحالف لندن لتوريد مقاتلات لكييف

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنها لا تمتلك معدات عسكرية للمشاركة في تحالف لتدن لتوريد مقاتلات للعاصمة الأوكرانية كييف. 

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن ألمانيا لا تريد أن تلعب دورًا رائدًا في بناء تحالف للطائرات المقاتلة، موضحاً أن التركيز كان على ما تم فعله بالفعل لأوكرانيا، حيث  يفضل سياسيو التحالف المساعدة اللوجستية.

المستشار أولاف شولتس لا يرى ألمانيا تحت ضغط في النقاش حول تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. قال شولتز بعد قمة مجلس أوروبا في ريكيافيك: "لا توجد متطلبات بالنسبة لنا".

فيما أكد أن ألمانيا ستشارك في تحالف دولي مخطط له للطائرات المقاتلة، مضيفا أن ألمانيا لا تزال تركز على الدبابات والذخيرة وإنشاء "نظام عمل للإصلاحات" والدفاعات الجوية، مشيرة الى أن هذه الأشياء "وثيقة الصلة" بقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، ولقد قدمت ألمانيا بالفعل المزيد من الالتزامات في هذه المجالات.

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