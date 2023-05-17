افتتاح عدد من المعامل والمكتبة الذكية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالفيوم

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم "معمل الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية والمكتبة الذكية" بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وبحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، و الدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، وبحضور الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك اليوم الأربعاء.

أكد الدكتور محمد خفاجي، أن المكتبة الذكية التي يتم افتتاحها اليوم هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والتي تقدم خدمات استعارة وإرجاع الكتب الورقية عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وباستخدام بطاقات التعريف الإلكترونية للطلاب بالإضافة لاحتوائها على عدد ضخم من الكتب الإلكترونية المتخصصة.

وأضاف الدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن الافتتاح شمل معمل الذكاء الاصطناعي، والذي يتضمن الروبوت كروزر، والذي يعمل ببرامج الذكاء الاصطناعي، وتمت برمجته اليوم لاستقبال الضيوف وتقديم الترحيب والإرشاد بمحتويات واستخدامات المعمل، فضلًا عن عدد من الروبوتات الصغيرة، وسيارة روبوت، وأذرع روبوتية للاستخدامات الصناعية، وأجهزة للتحكم بالمنازل الذكية، وأجهزة قياس، ومتابعة الجودة بالمصانع.

وأيضًا معمل الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، ويحتوي على أدوات خاصة بأنظمة الخدمات الطبية، والمؤشرات الحيوية الطبية "ميكروسكوبات" تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومستشعر لإشارات المخ، وأجهزة لتشخيص الأمراض، وأجهزة لمساعدة ذوى الإعاقة، والتي تنقل عن طريق تطبيقات، يتم برمجتها، ونقلها على أجهزة الحاسب الآلي.

شملت الجولة أيضًا عرضًا للخريطة الإلكترونية للكلية وكذلك الخدمات الالكترونية المقدمة لطلاب الدراسات العليا وذلك ضمن أنشطة مشروع تحويل الكلية إلى كلية ذكية كما قام الطلاب بعرض عدد من المشروعات في مجال إنترنت الأشياء.

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