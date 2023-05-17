الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس جامعة القاهرة يطالب بدعم إضافي لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

طالب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدعم إضافي 50 مليون جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2023/2024، لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة قامت بحجم تمويل ذاتي ضخم في السنوات السابقة وتحملت عن موازنة الدولة ما يفوق 20 مليار جنيه، مؤكدًا تقديره لجهود الدولة لدعم الجامعات والمستشفيات الجامعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع الخشت: "نقدّر جهود وزارة المالية، ونطالب بدعم بند التغذية والصيانة والمستلزمات، وقمنا برفع كفاءة المباني الأثرية".

وتعهد ممثل وزارة التخطيط بأن يتم دراسة طلب جامعة القاهرة بشأن إضافة 50 مليون جنيه لرفع كفاءة المستشفى الفرنساوي، على أن تقدم الجامعة طلب بالمبلغ وأسبابه وسيتم دراسته في ضوء المتاح والاحتياجات.

وتضامن أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مع طلب رئيس جامعة القاهرة بدعم 50 مليون جنيه لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، مؤكدين أهمية المستشفى واستيعابها للعديد من المرضى من مختلف المحافظات.

الدكتور محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة الموازنة الجديدة رفع كفاءة قصر العيني التعليمي

الأكثر قراءة

"تعليم كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

"تعليم الإسماعيلية" يعلن موعد إعلان نتائج امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية

البورصة تواصل هبوطها الحاد وتخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تأجيل دعوى السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض لـ28 مايو

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

بعد الإصابة فى "السمانة".. مدة غياب محمد الشناوى عن حراسة عرين الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟