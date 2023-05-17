رئيس جامعة القاهرة يطالب بدعم إضافي لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد

طالب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدعم إضافي 50 مليون جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2023/2024، لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة قامت بحجم تمويل ذاتي ضخم في السنوات السابقة وتحملت عن موازنة الدولة ما يفوق 20 مليار جنيه، مؤكدًا تقديره لجهود الدولة لدعم الجامعات والمستشفيات الجامعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع الخشت: "نقدّر جهود وزارة المالية، ونطالب بدعم بند التغذية والصيانة والمستلزمات، وقمنا برفع كفاءة المباني الأثرية".

وتعهد ممثل وزارة التخطيط بأن يتم دراسة طلب جامعة القاهرة بشأن إضافة 50 مليون جنيه لرفع كفاءة المستشفى الفرنساوي، على أن تقدم الجامعة طلب بالمبلغ وأسبابه وسيتم دراسته في ضوء المتاح والاحتياجات.

وتضامن أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مع طلب رئيس جامعة القاهرة بدعم 50 مليون جنيه لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، مؤكدين أهمية المستشفى واستيعابها للعديد من المرضى من مختلف المحافظات.