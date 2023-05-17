الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات والاتحاد الأوروبي يبحثان القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك

الاتحاد الاوربي
الاتحاد الاوربي

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أهمية تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في العالم.

كما شهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، وسبل دعم هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، فضلًا عن بحث تطورات الأوضاع في السودان، وسبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، واستعراض الجهود المبذولة في عمليات الإجلاء.

وحول ملف مكافحة تغير المناخ، أكد الشيخ عبدالله بن زايد، أهمية تبني نهج شامل وموجه للتصدي لتداعيات تغير المناخ، مشيرًا إلى أن التحديات الناشئة عن تغير المناخ تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في العالم، كما أكد ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي العالمي من أجل دعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

لإمارات والاتحاد الأوروبي يبحثان القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك القضايا والدولية ذات الاهتمام المشترك وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون ا لامارات والاتحاد الاوروبي

الأكثر قراءة

"تعليم كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

"تعليم الإسماعيلية" يعلن موعد إعلان نتائج امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية

البورصة تواصل هبوطها الحاد وتخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تأجيل دعوى السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض لـ28 مايو

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

بعد الإصابة فى "السمانة".. مدة غياب محمد الشناوى عن حراسة عرين الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟