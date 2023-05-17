الإمارات والاتحاد الأوروبي يبحثان القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أهمية تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في العالم.

كما شهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، وسبل دعم هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، فضلًا عن بحث تطورات الأوضاع في السودان، وسبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، واستعراض الجهود المبذولة في عمليات الإجلاء.

وحول ملف مكافحة تغير المناخ، أكد الشيخ عبدالله بن زايد، أهمية تبني نهج شامل وموجه للتصدي لتداعيات تغير المناخ، مشيرًا إلى أن التحديات الناشئة عن تغير المناخ تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في العالم، كما أكد ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي العالمي من أجل دعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.