الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان لمناقشة المؤشرات السكانية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماع المجلس الإقليمى للسكان وذلك لمناقشة جهود المحافظة فى متابعة الخطة السكانية التنفيذية  في ضوء الاستراتيجية القومية للسكان تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، ووكيلة مديرية الشئون الصحية، ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعى والزراعة، مدير عام المجلس الإقليمى للسكان، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وممثلى الجهات المعنية،  وعدد من إدارات الديوان العام.


بدأ الاجتماع استعراض جهود المجلس الإقليمى للسكان وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ برامج الحد من الزيادة السكانية، كما تم عرض الموقف السكاني للمحافظة لعام 2022 من حيث البيانات الديموغرافية والصحة الإنجابية واستخدام وسائل تنظيم الأسرة و معدل الإعالة، فضلا عن استعراض الإحصاءات الحيوية والحالة الزواجية ومؤشرات التعليم والأمية، كما تضمن الاجتماع مناقشة موقف إنجاز المحافظة في ملف الخطة السكانية خلال الفترة من أول يوليو 2022 وحتى 31 مارس 2023.


وشدد المحافظ، على ضرورة التأكيد على تكثيف الزيارات الميدانية للرائدات الريفيات وتنظيم العديد من القوافل الصحية الإنجابية والعيادات المتنقلة لتقديم كافة الخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة ، مؤكداً مدى حرص واهتمام القيادة السياسية بالمشكلة السكانية كونها قضية أمن قومى تؤثر وبشكل مباشر على الاقتصاد القومى وتستنفذ موارد الدولة مما يتطلب من الجميع وضع خطة محكمة تساهم في إيجاد حلول جذرية تحقق أهداف التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.


وأشار المحافظ، إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات المتنوعة لتحسين المؤشرات السكانية بكافة أرجاء المحافظة، مؤكدا تبنيه لكافة توصيات ومخرجات اجتماع المجلس الإقليمى للسكان وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة نحو تنفيذ برامج الحد من الزيادة السكانية، موجها بتكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين بخطورة المشكلة السكانية وأهمية تنظيم وسائل الأسرة لخلق جيل متميز وواعى يشارك في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية الحديثة.

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