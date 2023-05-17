العالم حول رأسي.. شعور يمكن أن يكون سببه الدوار المزمن

كل شخص يعاني من الدوار في مرحلة ما من حياته، لكن الدوار بشكل مختلف، حيث يكشف خبراء الصحة عن أسباب الدوار وكيفية التعامل معه في السطور التالية.

ووفقًا للتقارير الصحية التى تم نشرها عبر موقع hindustantimes يختلف الدوار لأنه يعتبر اضطراب في التوازن يمكن أن يؤدي إلى إحساس مفاجئ وغير سار مما يجعل المرء يشعر وكأنه العالم يدور حوله، يعد هذا الأمر بالطبع مزعج ويمكن أن يحدث دون سابق إنذار ومن المهم عدم اعتباره مجرد "لحظة دوار".

إذا تُرك الأمر دون حل يمكن أن يقلب الدوار الحياة رأسًا على عقب، فالأشياء التي يعتبرها معظم الناس أمرًا مفروغًا منه سواء كانت مهام روتينية أو مناسبات خاصة يمكن أن تكون صعبة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الدوار.

كشف الدكتور مايكل ستروب، أستاذ طب الأعصاب:"يصيب الدوار 1 من كل 10 أشخاص حول العالم ، حيث لا تزال هناك تحديات مع التشخيص، والتي يمكن أن تجعل الرحلة للحصول على العلاج طويلة وصعبة على الرغم من ارتفاع معدل انتشاره إلا أن هناك نقصًا في الوعي حول الحالة بين كل من المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية، لكن بمجرد تشخيص شخص ما بدقة، يصبح قابلاً للعلاج ".

وأضاف:“على الرغم من أن العلاجات يمكن أن تحسن الأعراض ، إلا أن الأشخاص المصابين بالدوار لا يلتزمون بالعلاج الموصوف في كثير من الأحيان قد يتسبب هذا في عودة الأعراض يجب علينا زيادة الوعي بعلاماته وكيفية إدارته من خلال تناول العلاج على النحو الموصوف، حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه للسيطرة على الدوار”.

مَن يمكن أن يتأثر؟

أشار إلى أن الدوار أكثر شيوعًا عند النساء وأنهن أكثر عرضة للإصابة بالدوار بمرتين أو ثلاث مرات من الرجال، وقال: "في حين أن سبب ذلك غير واضح، يشير الخبراء إلى أنه قد يكون بسبب التأثيرات الهرمونية، قد ينتج الدوار عن زيادة التقلبات الهرمونية عبر مراحل مختلفة من حياة المرأة.

بعض النساء، على سبيل المثال أبلغن عن أنماط الدوار المتزايدة قبل الدورة الشهرية، خلال المرحلة الانتقالية لانقطاع الطمث تعاني النساء أيضًا من تقلبات هرمونية قد تؤدي إلى حدوث الصداع النصفي، مع ارتباط الدوار بشدة بالصداع النصفي فقد يفسر هذا التحيز الجنسي للدوار ".

أعراض:

يمكن أن يكون للدوار تأثير كبير على حياة الشخص اليومية، حيث يقف في طريقه إلى أن يعيش حياة كاملة ممكنة، اهدف إلى مساعدة الأشخاص على الاستفادة من التشخيص المبكر للدوار، حتى يتمكنوا من الحصول على الرعاية التي يحتاجونها والمضي قدمًا في الحياة بثقة.

لتمكين الناس من السيطرة على صحتهم ، يجب على الخبراء العمل بنشاط من أجل تحسين تشخيص الدوار من خلال الوصول إلى أدوات التشخيص.

قد يؤدي الدوار إلى الإحباط بسبب عدم اليقين وقلة السيطرة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى تحديات أخرى بما في ذلك عجز الذاكرة أو “ضباب الدماغ”، مما يؤثر على قدرة الشخص على التفكير بوضوح أو التركيز، أو تذكر المعلومات يؤثر الدوار أيضًا على جوانب مختلفة من حياة المرء، ما يؤدي إلى فقدان الاستقلالية والاضطراب اليومي، أنشطة.

علاج الدوار:

توفير الراحة على المدى الطويل ويمكن أن يشمل ذلك العلاج الطبيعي أو الأدوية أو العلاج النفسي أو حتى الجراحة في بعض الحالات ، اعتمادًا على شدة الأعراض.

لذا لإدارة الدوار بشكل جيد ، يجب على الأشخاص اتباع نصيحة الطبيب والالتزام بجداول الأدوية الخاصة بهم؛ حتى يتمكنوا من تحسين نوعية حياتهم، قد يكون من المفيد أيضًا للأشخاص وأحبائهم التعرف على المحفزات التي تحفز هجماتهم ومعالجتها من خلال إجراء تغييرات في نمط الحياة - مثل تجنب بعض الحركات المفاجئة للجسم أو الرقبة.