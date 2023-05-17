الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: منظومة التأمين الصحي الشامل ستحدث تغييرًا جذريًا

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية، ووفد الهيئة المرافق له. 

جاء ذلك في ظل الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتناول اللقاء المتابعة الميدانية الجارية من الهيئة لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة داخل المنشآت الصحية سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام لتحقيق أعلى مستوى ممكن من رضا المواطنين والمنتفعين بالخدمة، ثم ممارسة الدور الرقابي عليها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية والتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مع متابعة منظومة التدريب العملي للأطقم الطبية للتأكد من تأهيلها بالشكل المطلوب، توازيًا مع إنهاء تجهيز وفرش المستشفيات والوحدات الصحية المؤهلة للتشغيل التجريبي. 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستحدث تغيرًا جذريًا في منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى.

ولفت إلى أننا نسابق الزمن للإسراع بإنهاء المشروعات الجارية لتطوير وإحلال وتجديد 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية منها 4 مستشفيات ، و 86 مركز طب أسرة ووحدة صحية جارى تجهيزها ، ودخولها التشغيل التجريبى ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسجيل مليون و 150 ألف مواطن بنسبة 71 % داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة. 

وأشاد أشرف عطية بالدور القومى للهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية فى تطبيق كافة المعايير الدولية بهذه الصروح الطبية ، ليتواكب ذلك مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال الخدمة العلاجية للمواطنين بجودة عالية. 

كما بعث محافظ أسوان بتحية إعتزاز وتقدير للقيادة السياسية الذى جعل لكل مواطن حق فى التأمين الصحى الشامل فى ظل الرؤية الحكيمة والإرادة القوية التى ساهمت فى تطبيق هذه المنظومة الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة.

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