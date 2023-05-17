نجل توفيق الدقن: والدي تسلح بأخلاق القرية المصرية طوال حياته

قال ماضي الدقن، نجل الفنان توفيق الدقن ورئيس جمعية أبناء فناني مصر، إن الجمعية هدفها نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية بين الوسط الفني وأبناء الفنانين لأنهم المعنيين بهذا الأمر في المقام الأول.

أخلاق القرية المصرية

وأكد ماضي الدقن، خلال لقائه عبر فضائية "تن"، أن والده الفنان الراحل توفيق الدقن سلح نفسه بالعلم والتجارب التي خاضها، لذا تكونت بداخله شخصية وطنية مسلحة بالقيم والأخلاق المتواجدة في القرية المصرية.

التقرب لله

وأضاف في حديثه، أن والده الراحل توفيق الدقن كان حريص دائماً على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبالفعل التزم توفيق الدقن بصورة كبيرة بالدين وكان شديد التعلق بالقضايا الوطنية الكبرى.