الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نجل توفيق الدقن: والدي تسلح بأخلاق القرية المصرية طوال حياته

توفيق الدقن
توفيق الدقن

قال ماضي الدقن، نجل الفنان توفيق الدقن ورئيس جمعية أبناء فناني مصر، إن الجمعية هدفها نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية بين الوسط الفني وأبناء الفنانين لأنهم المعنيين بهذا الأمر في المقام الأول.

أخلاق القرية المصرية

وأكد ماضي الدقن، خلال لقائه عبر فضائية "تن"، أن والده الفنان الراحل توفيق الدقن سلح نفسه بالعلم والتجارب التي خاضها، لذا تكونت بداخله شخصية وطنية مسلحة بالقيم والأخلاق المتواجدة في القرية المصرية.

 التقرب لله 

وأضاف في حديثه، أن والده الراحل توفيق الدقن كان حريص دائماً على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبالفعل التزم توفيق الدقن بصورة كبيرة بالدين وكان شديد التعلق بالقضايا الوطنية الكبرى.

ماضي الدقن نجل توفيق الدقن جمعيه ابناء فنانى مصر قناة تن الملكية الفكرية

الأكثر قراءة

"تعليم الإسماعيلية" يعلن موعد إعلان نتائج امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية

"تعليم كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

البورصة تواصل هبوطها الحاد وتخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تأجيل دعوى السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض لـ28 مايو

بعد الإصابة فى "السمانة".. مدة غياب محمد الشناوى عن حراسة عرين الأهلى

"إعادة تدوير المخلفات المنزلية".. ندوة إعلامية بمركز النيل بزفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟