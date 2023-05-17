الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ ورشة عمل لحل المشكلات الإدارية واتخاذ القرار الرشيد لقيادات كفرالشيخ

ورشة العمل
ورشة العمل

نفّذ مركز استدامة للتدريب والتطوير، التابع لديوان عام محافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تخصصية بعنوان: "حل المشكلات الإدارية واتخاذ القرار الرشيد"، وذلك للقيادات الإشرافية والوسطى، وعدد من العاملين بالديوان العام، والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ضمن البرامج التدريبية والفعاليات المدرجة بخطة شهر مايو الجاري.

جاء ذلك في ضوء تكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والتوجيهات الصادرة من عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، بشأن تعزيز خطط وبرامج التدريب والتطوير للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة مع التأكيد على التنوع في تقديم تلك البرامج وكذا الفئات المستفيدة من تلك البرامج.

وتناول الدكتور طارق عطية عبدالرحمن، أستاذ علم الاجتماع الريفي والتنمية جامعة كفرالشيخ، وأحد مدربي مركز استدامة المعتمدين من الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، العديد من المحاور ذات الأهمية، تضمنت تصنيف المشكلات الإدارية، وترتيب الأولويات، والأساليب العلمية لحل المشكلات، والتفكير التصميمي، فضلًا عن المنهجيات والطرق المختلفة في حل المشكلات في بيئة العمل.

وأفاد كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، أن الورشة تأتي ضمن حزمة من الفعاليات التدريبية والورش والندوات ذات المحتوى الحيوي والأطر الزمنية المحدودة ضمن برامج وفعاليات مركز استدامة للعام التدريبي الحالي 2022-2023، والذي شهد العديد من الفعاليات المماثلة من بينها "الولاء الوظيفي والانتماء المؤسسي" وكذا "إضاءات على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة" 2016 وغيرها من الورش التخصصية ذات الأثر والفعالية العالية في الخبرات والمعارف المركزة والتي تسهم في زيادة الوعي الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.

مشكلات ورشة قرارات كفر الشيخ قيادات

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