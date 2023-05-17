الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بث مباشر.. بدء الاجتماع الوزاري للقمة العربية بجدة

جريدة الدستور

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لبدء فعاليات الاجتماع الوزاري للقمة العربية في جدة. 

وكان واستقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزارء الخارجية العرب، في جدة.

وناقشت الاجتماعات التي عُقدت العمل العربي المشترك للخروج من الأزمات التي تواجه العالم الآن، ومن المقرر البت في بعض القضايا اليوم، كما شهد الاجتماع التحضيري لقاءات ثنائية بين وزراء الخارجية.

وتنعقد الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 19 مايو الجاري.

وبدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الاثنين 15 مايو، واجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة وكبار المسؤولين يوم الثلاثاء 16 مايو، قبل انعقاد الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في 17 مايو الجاري.

17 مايو الجاري اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماع التحضيري الاجتماع الوزاري الخارجية السعودي الخارجية العرب

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