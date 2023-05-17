حركة تداول السفن والحاويات العامة فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51486 طنًا تشمل: 21064 طن يوريا، 2358 طن رمل، و7600 طن أسمنت صب، و2494 طن كسب فول صويا، و309 أطنان بصل، 921 طن حديد، و1100 طن مولاس، 8800 طن ملح، 6840 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40806 أطنان تشمل: 1431 طن خشب زان، 10622 طن خردة، 16393 طن فول صويا، 5264 طن حديد، 7046 طن قمح، 50 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 406 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1445 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169627 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103736 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1286 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبوراضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من أكتوبر، وشحن عدد 25 حاوية 40 قدم متجه إلى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5682 شاحنة.