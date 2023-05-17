طلاب الدقهلية يشاركون في التصفيات النهائية لمسابقة أيسف للعلوم والهندسة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن مشاركة طلاب مديرية التربية والتعليم بالدقهلية في التصفيات النهائية لمسابقة ليسف للعلوم والهندسة على مستوى الجمهورية والتي تم تنفيذها بمكتبة الإسكندرية في مارس الماضي، ما أهلهم للمشاركة في النهائيات بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تمنح الفائزين جائزة دولية في هذا المجال.

وقال محافظ الدقهلية إن الدقهلية محافظة عملاقة أنجبت وما زالت تنجب لمصر والعالم الأعلام في جميع المجالات العلمية والفكرية والأدبية والفنية والثقافية والدينية والسياسية.

وثمن مختار دور القائمين على العمل بمديرية التربية والتعليم ومدارس الدقهلية في تحقيق هذا التفوق والتميز ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وتقدم مختار بخالص التهنئة للطلاب المتميزين المشاركين في المسابقة ومتمنيا لهم بالمزيد من التفوق والازدهار، مشيرا بأنهم سفراء مصر وأن الدقهلية تنتظر منهم حصد الجائزة الدولية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي عرضه ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والذي أوضح فيه مشاركة 29 من طلاب مدارس الدقهلية بعدد 18 بحثا متميزا في هذه التصفيات بمكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذه التصفيات أسفرت عن حصول الطالبين محمد أحمد محمد ويوسف أحمد محمد المحلاوي بمشروع Geothemalenergy في مجال الهندسة والبيئة على الجائزة الكبرى وقد توجه سفراء الدقهلية ومصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور التصفيات النهائية، موضحا أن الوزارة ومن خلال مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حريصة على تنمية مهارات الابتكار الإبداعي في نفوس براعم الوطن ونشر وتعزيز البحث العلمي وتقنيات العلوم والتكنولوجيا الممنهجة عند الطلاب وذلك اتساقا مع الجهود المبذولة لبناء منظومة متكاملة لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين في مختلف المجالات.

كما التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بممثلي وزارة الإنتاج الحربي والاتصالات ويعقد اجتماعا لتفعيل المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة.

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