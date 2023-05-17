"التموين": استلام 2.2 مليون طن قمح واستمرار التوريد حتى أغسطس المقبل

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام محصول القمح المحلي من المزارعين عبر نحو 420 موقع بالقرب من المساحات المنزرعة بالقمح، وذلك للتيسير على الموردين، والحفاظ على المحصول، ويتم سداد مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة من التوريد.

أكدت مصادر بوزارة التموين على ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي إلى نحو 2.2 مليون طن، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الأربعاء.

ويستمر موسم توريد القمح المحلي حتى أغسطس المقبل ، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء نحو 5 ملايين طن قمح من المزارعين.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات و سعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وقال المصيلحي أن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

وأكد وزير التموين أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار الوزير إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وبدأت مديريات التموين على مستوى الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو نخالة لكل إردب قمح مورد من المزارعين على مستوي الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها.

وشمل التوجيه أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف ‏بناء على السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء على السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.