تقرير: جوشوا كيميتش يريد الرحيل عن بايرن ميونخ في الصيف

أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، بأن جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني يريد الرحيل عن الفريق.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن كيميتش غير سعيد في بايرن ويريد الرحيل لصفوف برشلونة هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن بايرن لن يحتفظ باللاعب إذا طلب الرحيل بالفعل، وأن بارسا سيتحرك لضمه خوفًا من هجوم السيتي على اللاعب.

كيميتش واحد من قادة بايرن ميونخ الألماني، حيث يلعب موسمه الثامن مع النادي منذ انضمامه في 2015 قادمًا من لايبزيج.

وشارك صاحب الـ28 عامًا في 345 لقاء بجميع المسابقات وسجل 40 هدفًا وتوج بـ19 لقبا مع العملاق البافاري.

وشارك كيميتش هذا الموسم في 45 لقاء بجميع المسابقات وسجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين.