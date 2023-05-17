الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: جوشوا كيميتش يريد الرحيل عن بايرن ميونخ في الصيف

كيميتش
كيميتش

أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، بأن جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني يريد الرحيل عن الفريق.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن كيميتش غير سعيد في بايرن ويريد الرحيل لصفوف برشلونة هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن بايرن لن يحتفظ باللاعب إذا طلب الرحيل بالفعل، وأن بارسا سيتحرك لضمه خوفًا من هجوم السيتي على اللاعب.

كيميتش واحد من قادة بايرن ميونخ الألماني، حيث يلعب موسمه الثامن مع النادي منذ انضمامه في 2015 قادمًا من لايبزيج.

وشارك صاحب الـ28 عامًا في 345 لقاء بجميع المسابقات وسجل 40 هدفًا وتوج بـ19 لقبا مع العملاق البافاري.

وشارك كيميتش هذا الموسم في 45 لقاء بجميع المسابقات وسجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين.

جوشوا كيميتش كيميتش بايرن ميونخ برشلونة جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

الداخلية تداهم 4 مصانع عشوائية لتدوير مخلفات البلاستيك فى الشرقية

3 مصابين إثر حادث مروري بالطريق الزراعي بالبحيرة

"البيئة": نركز على التوعية يومى التنوع البيولوجى والبيئة العالمى

إجراء القرعة العلنية الـ29 للوحدات السكنية البديلة لأهالي جزيرة الوراق

"أسيوط" تناقش مشروعات "حياة كريمة" التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟