"أنا الراقي بأخلاقي".. معرض واحتفالية بأزهرية الإسكندرية لنشر قيم الانتماء

أقامت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، معرض وحفل مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي" برئاسة الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

يأتي ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

واشتمل المعرض على لوحات ومطويات للعديد من المعاهد الأزهرية لنشر الخلق القيم والاحترام والإيثار والانتماء والعفة والصدق.

وانطلق الحفل بالسلام الوطني، تلاه القرآن الكريم، ثم كلمة عن الخُلق، ثم توالت فقرات الحفل بالأناشيد والمسرحيات، التى تعبر عن حسن الخُلق وقيمة الخُلق الحسن فى الدنيا والآخرة ضمن مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي" تحت إشراف المنسق العام للمبادرة الدكتور علي حسن.

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