الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية جديدة لدعم المرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات "الأورمان"، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 95 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرية كفر دفرية مركز كفر الشيخ، وقرية البنايين بمركز بلطيم، وقرية الكشلة بمركز دسوق ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وذلك تماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب –  سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات و الأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

التضامن الأورمان مرضى قافلة طبية كفر الشيخ

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