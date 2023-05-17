الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية ولجان الثانوية

الامتحانات
الامتحانات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أعمال سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 للشهادة الإعدادية، بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، للوقوف على الإجراءات المتخذة وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 63 ألفًا و307 طلاب وطالبات داخل 338 لجنة، كما تابع محافظ كفرالشيخ امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

واطمأن محافظ كفرالشيخ خلال جولته على توافر سبل الراحة للطلاب، والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظًا على تركيز الطلاب، مؤكدًا ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

واستمع محافظ كفرالشيخ لتقييم الطلاب لمستوى امتحان اللغة العربية، مشيرًا إلى أنه قد روعي تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية والتي لا تتعدى 20 طالبًا داخل كل لجنة فرعية، وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

كما حرص محافظ كفرالشيخ على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهًا برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أى مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات بالمجالس والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل على حل أي معوقات قد تواجه الطلاب.

من جهته، أوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب مع المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية لإزالة أي معوقات.

كفر الشيخ الثانوية امتحانات التعليم الشهادة الاعدادية

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