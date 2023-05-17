الأحد.. نادي أدب آفاق اشتراكية يناقش المجموعة القصصية "الذي نخشاه"

يحل الكاتب عويس معوض ضيفًا على نادي أدب آفاق اشتركية، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، لمناقشة مجموعته القصصية "الذي نخشاه"، والصادرة عن سلسلة النشر الإقليمي بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

ومن المقرر أن يناقش المجموعة الدكتور أحمد فرحات، فيما تدير الندوة الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، وسط نخبة من مثقفي مصر والعالم العربي، وأعضاء نادي الأدب.

وقال عنها الكاتب عصام الزهيري، في ندوة نظمها قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم، إنها تدور داخل نطاق من اللحظات القصصية المضيئة ومن حكايات المهمشين، تلك النماذج البشرية الذين هم في حاجة إلى أن يرفع السرد القصصي رأسه بعيدا عن المجرى الاعتيادي للحياة حتى يتمكن من إضاءة أعماقهم واستبطان أبعادهم استبطانا داخليا عميقا، وقد استخدم القاص كاميرا سردية مرهفة ودقيقة الالتقاط لتلك الأعماق من بين غزارة وازدحام تفاصيل الواقع الخارجي وبمهارة عالية.

وأشار الناقد أحمد عبدالقوي زيدان إلى ملمحين هامين في سرد المجموعة وهما التناوب بين السرد ذي الطابع الكابوسي الهزلي أو الكافكاوي الساخر والتعبير الواقعي الخارجي المحايد، مع الإتكاء على لغة سردية شفافة تقارب جماليات اللحظة الواقعية وتجسمها شعريا.

يذكر أن عويس معوض الخطيب قاص وناقد، تخرج من كلية دار العلوم، ويعد أحد مؤسسي نادي أدب الفيوم، وعضو اتحاد كتاب مصر، شارك فى معظم المؤتمرات الأدبية باحثا وعضوا، كما نشر إبداعاته في غالبية المجلات والجرائد المتخصصة في مصر وخارجها، شارك في معظم المؤتمرات الأدبية وتم تكريمه أكثر من مرة، من قبل مؤتمر أدباء مصر، فضلًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأصدر عدة مجموعات قصصية منها: الرجل الذي سرق وجهي، للحلم منحنيات، الذي نخشاه، ومن مؤلفاته النقدية: عبقرية الظل، وله تحت الطبع مجموعة قصصية بعنوان: السيد م.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو محمد نجيب.