الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. نادي أدب آفاق اشتراكية يناقش المجموعة القصصية "الذي نخشاه"

ندوة الذي نخشاه
ندوة الذي نخشاه

يحل الكاتب عويس معوض ضيفًا على نادي أدب آفاق اشتركية، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، لمناقشة مجموعته القصصية "الذي نخشاه"، والصادرة عن سلسلة النشر الإقليمي بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

ومن المقرر أن يناقش المجموعة الدكتور أحمد فرحات، فيما تدير الندوة الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، وسط نخبة من مثقفي مصر والعالم العربي، وأعضاء نادي الأدب.

وقال عنها الكاتب عصام الزهيري، في ندوة نظمها قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم، إنها  تدور داخل نطاق من اللحظات القصصية المضيئة ومن حكايات المهمشين، تلك النماذج البشرية الذين هم في حاجة إلى أن يرفع السرد القصصي رأسه بعيدا عن المجرى الاعتيادي للحياة حتى يتمكن من إضاءة أعماقهم واستبطان أبعادهم استبطانا داخليا عميقا، وقد استخدم القاص كاميرا سردية مرهفة ودقيقة الالتقاط لتلك الأعماق من بين غزارة وازدحام تفاصيل الواقع الخارجي وبمهارة عالية.

وأشار الناقد أحمد عبدالقوي زيدان إلى ملمحين هامين في سرد المجموعة وهما التناوب بين السرد ذي الطابع الكابوسي الهزلي أو الكافكاوي الساخر والتعبير الواقعي الخارجي المحايد، مع الإتكاء على لغة سردية شفافة تقارب جماليات اللحظة الواقعية وتجسمها شعريا.

يذكر أن عويس معوض الخطيب قاص وناقد، تخرج من كلية دار العلوم، ويعد أحد مؤسسي نادي أدب الفيوم، وعضو اتحاد كتاب مصر، شارك فى معظم المؤتمرات الأدبية باحثا وعضوا، كما نشر إبداعاته في غالبية المجلات والجرائد المتخصصة في مصر وخارجها، شارك في معظم المؤتمرات الأدبية وتم تكريمه أكثر من مرة، من قبل مؤتمر أدباء مصر، فضلًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأصدر عدة مجموعات قصصية منها: الرجل الذي سرق وجهي، للحلم منحنيات، الذي نخشاه، ومن مؤلفاته النقدية: عبقرية الظل، وله تحت الطبع مجموعة قصصية بعنوان: السيد م.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو محمد نجيب.

الكاتب عويس معوض نادي أدب آفاق اشتركية الذي نخشاه سلسلة النشر الإقليمي ثقافة الفيوم عويس معوض الخطيب نادي أدب الفيوم

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم

ضبط شخصين بحوزتهما حشيش داخل سيارة بالقاهرة

محافظ القاهرة يتابع سير الشهادة الإعدادية.. ولا معوقات

الداخلية تداهم 4 مصانع عشوائية لتدوير مخلفات البلاستيك فى الشرقية

مصطفى يطالب بإثبات نشوز زوجته: "لمّت فلوس من صحابي وقلبتني في نص مليون جنيه"

اعترافات المتهمة بالشروع فى قتل سيدة لسرقة مصوغات نجلتها بالقاهرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟