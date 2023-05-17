مستثمرو العاشر: قرارات الأعلى للاستثمار خطوات إيجابية ينتظرها المستثمرون

ثمّن مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار؛ من أجل تحقيق طفرة شاملة في الاقتصاد المصرى والإسراع من دوران عجلة الإنتاج وتهيئة المناخ للمستثمرين في كل القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تعتبر تشجيعا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين لزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدا أنها خطوات إيجابية ينتظرها المستثمرون منذ فترة بعيدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ترأس، مساء أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وأكد الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان بأن تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع سيحدث طفرة اقتصادية حقيقية فى الاقتصاد المصرى وسرعة دوران عجلة الإنتاج.

وأشاد الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالجهود التي تبذلها الدولة والقيادة السياسية في جلسات استماع الحوار الوطنى من مكاشفة ومصارحة حول طبيعة الأزمات وتحليلها ووضع مقترحات للخروج منها، مؤكدا بأن المناخ الاقتصادى المصرى مؤهل بشكل كبير لانفراجة اقتصادية قوية.