محافظ أسيوط: تقديم كل سبل الدعم لبرامج الحد من الزيادة السكانية

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس الاقليمي للسكان بالمحافظة لمناقشة تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع بقرى ومدن المحافظة، في إطار جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض المحافظ دور المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة ووحدة السكان بالمحافظة وجهود الأجهزة التنفيذية المختلفة في تنفيذ برامج الحد من الزيادة السكانية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

وأعلن محافظ أسيوط عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج الحد من الزيادة السكانية غير المبررة بكافة الطرق والتي تؤثر على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وأكد ضرورة رفع وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية داعيًا كافة الأجهزة التنفيذية ومسئولي السكان بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لدعم القضية السكانية والتنسيق والتعاون لتنفيذ وتحقيق أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه بجميع المحافظات للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة أسيوط تخطى عدد سكانها 5 ملايين نسمة وتعاني من ارتفاع كبير في عدد السكان، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 294 مركز تنظيم أسرة و15 عيادة متنقلة تجوب القرى والنجوع، فضلا عن أكثر من 560 رائدة ريفية، بالإضافة إلى العاملين بمشروع "2 كفاية" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مطالبًا الجميع بالتكاتف وتوحيد الجهود بالتنسيق مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي لتكثيف حملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع مع التأكيد على عقد اجتماعات بصفة دورية للمجلس الإقليمي لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية والبرامج بقرى ومراكز المحافظة.

واستعرض مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة ومدير وحدة السكان المبادرات والبرامج التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات وتفعيل دور لجان السكان بالمراكز والقرى وتكثيف القوافل التوعوية والخدمية في القرى الأكثر احتياجًا وعقد دورات تدريبية من قبل الوزارت والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة والسكان لتأهيل كوادر مؤهلة قادرة على القيام بدور التوعية وتمرين الممرضات والرائدات الريفيات وعقد ندوات للتوعية بمختلف الهيئات والجهات الحكومية لتحقيق أقصى استفادة من برامج الحد من الزيادة السكانية مع إلزام الجهات الشريكة بالخطة التنفيذية بإرسالها لفرع المجلس القومي للسكان متضمنة مكان وتوقيت تنفيذ النشاط، فضلًا عن توفير أطباء بالندب "الطبيب الزائر" بعض الوقت لمراكز تنظيم الأسرة وإرسال خطط العيادات المتنقلة إلى رؤساء المدن والوحدات المحلية للإعلان عنها والمشاركة فيها.

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