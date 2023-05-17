غدًا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى بنى سويف

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من وكيل وزارة التربية والتعليم، على التجهيزات والاستعدادات النهائية التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام 2022/ 2023، والتي ستنطلق غدًا الخميس 18 مايو وتختتم الأربعاء 24 من نفس الشهر، حيث يزيد عدد الطلاب على 61 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحان من خلال 310 لجان فرعية موزعين على مستوى إدارات التعليم.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأكد محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء ‏امتحانات آخر العام للشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى عقده سلسلة اجتماعات على مدار الأيام الماضية مع موجهي عموم المواد الدراسية ثم مع مديري الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء ونقابة المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين الأول، بحضور الدكتور هاني رجائي، وكيل المديرية، ومحمد رمضان، مدير عام التعليم العام، لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تقسيم المدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين قطاع "أ" ويضم إدارات بني سويف، ببا، إهناسيا ومقره مدرسة الشهيد نورالدين عبدالعزيز الثانوية العسكرية، ويبلغ عدد الطلاب 31 ألف طالب وطالبة موزعين على 165 لجنة فرعية، وقطاع "ب" ويشمل إدارات الواسطى، ناصر، سمسطا، الفشن ومقره مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة موزعين على 145 لجنة.

ونوه وكيل التعليم، بأنه قد تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب.

وأضاف أنه تم الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على اللجان على مستوى المحافظة، بالتزامن مع إتمام استعدادات لجنة تقدير الدرجات لبدء أعمال التصحيح بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات، وتم التأكيد على توفير كل سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات، وإزالة أية معوقات تعوق عملية التقدير، مع تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة، وعدم ترك أي جزئية في السؤال، فيما تم التشديد على لجنة النظام والمراقبة "الكنترول" بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصًا على مصلحة الطلاب.

وشدد "عبدالتواب" على غلق أبواب المدرسة عقب دخول الطلاب في المواعيد المحددة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدرسة، والمسموح لهم بمتابعة أعمال الامتحانات، وضرورة اطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين باللجنة وعدم تأخر الملاحظين عن الدخول للجان، وعدم جمع أوراق الإجابة إلّا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة وحظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.