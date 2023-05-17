الحزب الجمهوري: رصدنا مخالفات في 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية التركية

قال نائب رئيس حزب الشعب التركي، الأربعاء، إنه تم رصد مخالفات في 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية و4825 صندوقاً في الانتخابات البرلمانية، ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد قال الحزب الجمهوري في بيان له: أن يتتبع كل الأصوات التي تم الإدلاء بها "حتى وإن لم تغير النتيجة".

نتائج انتخابات تركيا 2023

وأسفرت نتائج انتخابات تركيا لعام 2023 سواء الرئاسية أوالبرلمانية عن مفاجآت غير متوقعة لم تحدث منذ عقود، فلأول مرة يتم الذهاب إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فشل الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان حسم السباق من الجولة الأولى على منافسه كمال كليجدار أغلو وتحقيق نسبة (50%+1) من الأصوات اللازمة للفوز.

نتائج انتخابات الرئاسة التركية 2023

نتائج انتخابات تركيا الرئاسية لعام 2023 جاءت مفاجئة فبحسب تصريحات لرئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا حصل الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف "الجمهور"، على 49.40% من الأصوات بعد فرز نحو 99% من الأصوات، مقابل حصول منافسه كليتشدار أوغلو على 44.96% من أصوات الناخبين.

وبعد ظهور النتيجة بشكل نهائي سيتم حسم نتائج انتخابات الرئاسة التركية بين أردوغان وأغلو، من خلال الذهاب إلى جولة ثانية خلال خمسة عشر يوما، وتحديدا يوم 28 مايو 2023 على أن تعلن نتيجة الانتخابات يوم 29 من الشهر ذاته، ثم نشر النتيجة بشكل رسمي ونهائي يوم 1 يونيو 2023 في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام.

نتائج انتخابات البرلمان في تركيا 2023

مثلت نتيجة الانتخابات البرلمانية في تركيا مفاجأة كبيرة على غرار الانتخابات الرئاسية فقد أخفق التحالف الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الحزب الحاكم في تحقيق السيطرة على البرلمان كما كان في السنوات الماضية.

وجاءت نتائج الانتخابات البرلمانية لتعيد هيكلة البرلمان وعدم منح السيطرة لتكتل معين عليه فقد حصل تحالف الشعب أو الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية، على 49.42 % من الأصوات بما يعادل 322 مقعد من إجمالي 600 مقعد ويشاركه في هذا التحالف احزاب الرفاه الجديد واليسار الديمقراطي والحركة القومية زالاتحاد الكبير وهدى بار.