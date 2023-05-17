الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص فى سقوط سيارة بمجرى مائى بالفيوم

غرق
غرق

لقي شخص مصرعه غرقًا إثر سقوط سيارة ربع نقل كان يستقلها، في بحر بعزبة محمود حسن التابعة لقرية أبوعش بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث سقوط سيارة ربع نقل ببحر بقرية أبوعش، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، بعزبة محمود حسن التابعة للقرية، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل في البحر ووجود جثة لغريق كان يستقل السيارة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

عزبة محمود حسن قرية أبو عش بمحافظة الفيوم محافظة الفيوم حادث سقوط سيارة

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