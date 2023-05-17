ظهور الشمس لأول مرة فى إهناسيا.. تفاصيل العثور على "كنز الصدفة" ببنى سويف

وصف مجدي شاكر، الخبير الأثري، الكشف الأثري الجديد في إهناسيا بمحافظة بني سويف بأنه "كنز الصدفة"، مثلما حدث في عدة مرات في السابق، ولكن هذا الكشف الأثري ظهر في مدينة أثرية بطبعها ولها طابع خاص، حيث إن الشمس ظهرت لأول مرة حسب الأساطير في منطقة إهناسيا.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "إكسترانيوز"، أن هذه المنطقة أيضاً هي التي خرجت منها بردية "القروي الفصيح" من قبل، وأيضاً خرجت منها بردية أوائل العصور الإسلامية التي كتبت باليونانية والعربية لأول مرة.

وأوضح مجدى شاكر، أن الكشف الأثري يحتوي على 4 أواني لتماثيل لأبناء الإله حورس، في الديانة المصرية القديمة، وهم "مستى وحابي ودواموتف وقبح سنوف.

وكانت قد شكلت هيئة الآثار بمحافظة بنى سويف لجنة فحصت التماثيل، وتوصلت إلى أن التماثيل الأربعة مصنوعة من الألباستر والوجوه من الحجر الجيرى، وقد عثر عليها أثناء تنظيف المنطقة الأثرية من حشائش "الحلفا" بمنطقة أهناسيا الأثرية.