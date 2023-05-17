5 إطلالات الأفضل لـ كيندال جينر في مهرجان كان السينمائي (صور)

حضرت الفنانة كيندال جينر مهرجان كان السينمائي في فرنسا ست مرات، حيث إنها معروفة بارتدائها الفساتين البراقة والإطلالات التى تميزها للغاية، وتلفت أنظار الجميع من خلالها، حيث انطلقت فعاليات مهرجان كان على السجادة الحمراء مساء أمس الثلاثاء مع العرض الأول لمسرحية "جين دو باري" من فترة لويس الخامس عشر، مع جوني ديب، حيث أطلقت مسابقة أفلام الريفييرا الفرنسية حفلًا مرصعًا بالنجوم.

ووفقًا لموقع insider نوضح 5 إطلالات لكيندال جينر هم الأفضل خلال حضورها مهرجان كان.

تعتبر المرة الأولى التي حضرت فيها مهرجان كان السينمائي في عام 2014، حيث كانت ترتدي فستانًا ميديًا باللونين الأسود والأبيض من علامة شانيل مع جيوب تنورة عملاقة وقطعة مطبوعة كبيرة الحجم تغطي صدها، ونسقته مع الصندل، والمجوهرات الماسية، وحقيبة يد فضية - لم يجعل العارضة تبرز على السجادة الحمراء

2-قامت بإقران رومبير من الكتان الأسمر من Longchamp مع حذاء رياضي عالي الجودة من Chanel، مما خلق مظهرًا جاهزًا للشاطئ كان مرحًا وعصريًا، مع أحمر الشفاه الأحمر والنظارات المطلية بالذهب.

3- سارت على السجادة الحمراء بقميص أسود وتنورة من تصميم عز الدين عليّة، تحتوي كلتا القطعتين على شرائط من الدانتيل أضافت عنصرًا شفافًا، وأضيف البريق عبر قلادة الماس السميكة والسوار المطابق.

4- أفرطت في تزيين ملابسها لحدث Fendi في ذلك العام

ارتدت فستان Fendi المناسب لهذا الحدث على شكل فستان قصير أزرق بدون حمالات مزين بصفوف من الذهب، تألقت بما يكفي حيث ارتدت أحذية رياضية بيضاء من Miu Miu مع قبعات إصبع فضية، ونظارات شمسية مكتنزة، ومحفظة Fendi صغيرة مع حزام كروس.

5- مهرجان كان أمفار 2015

تم تصويرها في هذا الحدث في ثوب بنفسجي من مجموعة Calvin Klein مع الحد الأدنى من الإكسسوارات - فقط خاتم من الألماس وأقراط دائرية، كان الفستان يحتوي على قميص علوي برباط مع فتحات صغيرة وأشرطة متقاطعة على خصرها وتنورة بطول الأرض تتدفق حولها في قطار.