الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيهاب الطماوى لـ"الدستور": لا إقصاء فى الحوار الوطنى.. وسنتشاور للوصول لأرضية تفاهم مشتركة

إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي

قال إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية أكدت أن المراحل التي مر بها الحوار الوطني كانت ضرورية ولازمة حتى تتحقق المساحة المطلوبة من الثقة والتوافق بين كل هذه الأطياف، ليجلس الجميع معًا على طاولة واحدة لتبدأ جلسات الحوار الوطني عن طريق اللجان النوعية التي تندرج تحت المحاور الثلاثة سواء السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعى.

ولفت الطماوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن دور اللجنة خلال الفترة المقبلة مناقشة الثلاث قضايا الرئيسية التي توجد على طاولتها، الأولى هي تعزيز ودعم الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، أما الثانية تتعلق بتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والثالثة الحوكمة المالية والإدارية والسياسية للأحزاب.

وأوضح أن المطلوب من الجميع الآن العمل بإخلاص وتفان والترفع عن كل المصالح أو الآراء الشخصية من أجل الوطن، ودحر مشكلاته ومحاربة تحدياته التي ما زالت تؤثر على المواطن البسيط بداخله، وهذه هي مهمة الحوار الوطني والمسئولية الملقاة على عاتق كل فرد أو جهة أو حزب أو قوى سياسية أو نقابة تشارك في هذا الحوار من أجل البناء والتنمية والتعمير.

الأحزاب السياسية الجلسة الافتتاحية الحوار الوطنى ايهاب الطماوي جلسات الحوار الوطني

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