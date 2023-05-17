تفاصيل الانتهاء من المرحلة الثانية لمحطة تنقية مياه القاهرة

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز القاهرة الجديدة، تفاصيل اللمسات الأخيرة لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة التي تساعد على حل أزمة يعاني منها سكان دار مصر بمنطقة الأندلس وجارى عمل التجهيزات لتنفيذ المناورة لحل المشكلة بشكل نهائي.



وأوضح الغيطي، أن المرحلة الأولى من المحطة تتكون من موزع مياه عكرة يستقبل 1.6 مليون متر مكعب يوم، يتم توزيع المياه إلى المرحلة بطاقة (500 ألف متر مكعب كل يوم) من خلال خطي لكل مجموعة المروقات، وتشمل عدد (2) مجموعة من المروقات تتكون كل مجموعة من عدد (4) بنظام البلسيتور ويوجد عدد (22) مرشح رملي وزلطي يوجدمباني الخدمات الكهربية والكيميائية واحواض الغسيل ونظام الروبة.



وأشار إلى أن لكل مرحلة تشمل عدد (2) خزان (20 ألف م 3 أسفل المرشحات + 30 ألف م3/يوم خزان ارضي تم تنفيذها للمرحلة الأولى والثانية رافع المياه المرشحة مخطط له إنتاج (450) ألف م 3/يوم على ثلاث مراحل تم تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة (150 ألف م3/يوم) بخط طرد قطر (1800 مم) الى مدينة القاهرة الجديدة.

وأردف أن الطاقة التصميمية لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة (500 ألف متر مكعب كل يوم) كمرحلة أولى وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بنفس الطاقة ومخطط تنفيذ مرحلة ثالثة ليكون إجمالي إنتاج المحطة (1.5 مليون م3/يوم).



وأعلن رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن محطة التنقية من عدد (3) طلمبات مياه عكرة إلى المحطة (بتصرف م3 / ساعة) 2 طلمبه على مدار 24 ساعة و1 طلمبه بمتوسط 14 ساعة يوميا وتم الوصول إلى أقصى طاقة منتجة ألف م3/يوم مياه مرشحة، (4 2و يتم تغذية المحطة من مأخذ المياه من على ضفاف النيل من المعادي من خلال عدد روافع مياه عكرة يتكون كل رافع من عدد (4) طلمبات كمرحلة أولى تصرف الطلمبة (2000 ل ث) أقصى طاقة يمكن الوصول إليهـــا (500 ألف م 3 / يوم) ويختلف كل رافع عن الآخر في خط الطرد من (2200مم الى 2600مم) صلب.