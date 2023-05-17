بينها افتتاح معرض "ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير" أجندة الدستور الثقافية

يحتشد اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو الجاري، بالعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تحتضن قاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السابعة مساء، افتتاح فعاليات معرض “ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير”، والذي تنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشارك في معرض “ملتقي مراسم القصير للرسم والتصوير”، والذي يستمر حتى 22 مايو الجاري كلا من: الفنانين التشكيليين: نجاة فاروق، عمر الفيومي، أحمد بركات، أحمد الشافعي، آية عبد المنعم، حنفي محمود، طارق الشيخ، محمد بسيوني، محمد الجنوبي، مرفت الشاذلي، هبة صالح، ولاء فرج، يارا حاتم.

ــ أمسية للشاعر عبد العزيز جويدة على المسرح الصغير

تحت عنوان “ثنائية الشعر والموسيقي”، يحتضن المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء، أمسية للشاعر عبد العزيز جويدة وتديرها الكاتبة غادة صلاح ويتخللها فقرات غنائية وموسيقية للفنان مصطفى النجدي، ضمن فعاليات برنامج الأوبرا للنشاط الثقافي والفكري.

ــ مشعلو الحرائق بمركز الحرية للإبداع

كما يستقبل مركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في الثامنة والنصف مساء، العرض المسرحي “مشعلو الحرائق”، وعرض “بيدرمان”، للكاتب المسرحي السويسري ماكسفريش، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 لمهرجان الفنون المسرحية".

وفي السادسة والنصف، تحتضن قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية والإبداع الفني أيضا، أمسية جديدة من أمسيات ورشة اكوا لتنمية الكتابة الإبداعية الدورة الثانية، والتي تعقد تحت عنوان “بين الشخصية الهادفة والشخصية المعترضة”، وتتضمن الجزء الأول تطبيقات عملية على واقع الشخصية الهادفة، أما الجزء الثاني فيتناول علاقة المكان بعناصر السرد تقدم الورشة الناقدة دكتورة سحر شريف، بمشاركة الناقد دكتور محمد عبد الحميد خليفة.

يسبقها في الخامسة مساء والعرض المسرحي “الغول”، والذي يقدمه فريق التمثيل بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، ضمن عروض مهرجان الفنون المسرحية الثاني عشر.

ــ حديث الأربعاء يحتفى بالكاتب سيد الوكيل

وفي السابعة مساء، ينظم صالون "حديث الأربعاء" الذى يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية احتفالية لتكريم الكاتب الروائي والقصصي سيد الوكيل، بمركز الابداع الفنى –ساحة دار الاوبرا .

يتحدث الكاتب عن مجمل أعماله ويحاوره الناقدة دكتورة هدى عطية أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس، و الناقد دكتور نجدي عبد الستار.

ــ بيتر جران في بيت السناري

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يحل المؤرخ الأمريكي بيتر جران، في ضيافة بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، في لقاء مفتوح يحاوره خلاله مدير مكتبة الإسكندرية دكتور أحمد زايد.