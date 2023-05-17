نستعرض لكم فى هذا التقرير، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-5-2023 فى جميع البطولات، حيث يشهد اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 عدداً من المباريات المهمة حول العالم، أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-5-2023 فى جميع البطولات

كما تستكمل مباريات الدوري المصري اليوم بمواجهة الإسماعيلي والبنك الأهلي، بينما يلعب بيراميدز أمام راية فى كأس مصر، ويستعرض لكم «الدستور» فى السطور التالية مواعيد مباريات اليوم فى دوري أبطال أوروبا وكأس مصر والدوري المصري والكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة لهذة المباريات.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد – 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل عبر قناة beIN Sports Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر:

بيراميدز ضد راية – 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة ON Time Sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري:

البنك الأهلي ضد الإسماعيلي – 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة ON Time Sports 1

مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية:

مارومو جالنتس ضد يانج أفريكانز – 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قناة beIN Sports 4

اتحاد الجزائر ضد أسيك – 10:00 مساءً –بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة - قناة beIN Sports 4