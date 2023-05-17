عمرو دياب يتصدر تيك توك فى شرق آسيا بـ"رايقة".. والشباب يغنونها باللهجة المصرية

بعد سنوات من طرحها تصدرت أغنية "رايقة" للنجم الكبير عمرو دياب ترند موقع تيك توك في شرق آسيا وتحديدا في دولة إندونيسيا.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها تداول عدد كبير من الشباب والفتيات في إندونيسيا مقاطع فيديو لهم وهم يغنون أغنية رايقة لعمرو دياب.

وانتشرت المقاطع بشكل كبير حتى أصبحت كلمة رايقة من أكثر الكلمات تداولا بين مقاطع الفيديو المصورة في تطبيق تيك توك بأندونيسيا.

وتم تداول فيديوهات ومقاطع من الأغنية مصحوبة بترجمة إنجليزية للكلمات مع النص العربي لها، وقدم عدد كبير منهم غناءً وعزفًا للأغنية بشكل جيد يظهر محاولاتهم إتقان اللهجة المصرية من خلال أغنية عمرو دياب.

من ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير غدا الخميس، الموافق 18 مايو على مسرح إرينا بالكويت، الذى يتسع لـ5 آلاف متفرج.

ويقدم عمرو دياب خلال الحفل العديد من أغنياته القديمة والحديثة ومنها: "يا أنا يا لأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي أغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما أنتي، عاملة إيه دلوقتي، نور العين، العالم الله، إنت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع" وغيرها من الأغاني.

كما يحتفل مع جمهوره بنجاح أحدث اغنياته "الحفلة"، التى طرحها مؤخرا وحققت ردود أفعال قوية، حيث تصدرت قائمة الأغاني الأعلى استماعًا على عبر تطبيق أنغامي في مصر، الإمارات، السعودية، ليبيا، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، قطر، سوريا، البحرين، اليمن.

يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح أغنية رايقة عام 2021 وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع طارق مدكور.