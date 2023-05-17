أزهرى: اجتزاء كلام العلماء بحثا عن الشهرة والترند والتكسب حرام (فيديو)

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إن اجتزاء كلام العلماء، ونشره بغرض الترند والشهرة، حرام، مؤكدًا أنه لا يجوز تزوير صور ونشر حقائق مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتابع الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج “مع الناس”، المذاع على فضائية الناس: "من يقوم بتزوير الصور وتلفيق الاتهامات ويخوض فى الأعراض، وينشر قصصا غير حقيقية من أجل الترند وتكسب الأموال فما يقوم به حرام وأيضا ماله حرام، وحد يقولك أنا بتصدق طبعا ماله حرام فالوسائل فى الشريعة لها حكم المقاصد، مينفعش واحد يخوض فى أعراض الناس زورا ويبقى ماله الذى يعود عليه من هذا يكون حلال، وده بيأثر فى قطاع كبير من الناس وفكرة، وبالتالى هو اشترى شهرة ومال حرام، وباع وأفسد دينه".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.