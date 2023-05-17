انتعاش سياحى بعد توافد السودانيين.. فنادق وبيوت ضيافة أسوان كاملة العدد

شهدت مدينة أسوان انتعاش في الحركة السياحية نظرًا لتوافد العديد من الأشقاء السودانيين والجنسيات المختلفة للإقامة فيها، بأعتبارها أقرب مدينة مصرية لحدود دولة السودان الشقيقة، ويقع فيها ميناء قسطل و أرقين المنافذ الحدودية الوحيدة لدخول الوافدين.

وشملت انتعاش الحركة السياحية بالفنادق حيث أن العديد من المواطنين العائدون من السودان بعد الحرب القائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلي الحدود المصرية اختاروا مكان إقامتهم في عدد كبير من الفنادق بجميع المستويات الطبقات، بجانب الرحلات السياحية المعتادة من الدول المختلفة لقضاء عطلتهم داخل المدينة السياحية المبهرة أسوان.

كما ظهر الانتعاش السياحي في حركة البيع والشراء داخل الأسواق الأسوانية، وتوافد أعداد هائلة لشراء المستلزمات الخاصة نظرًا لخروجهم من موطنهم دون اصطحاب اي شي من ملابس أو أدوات شخصية وغيرها، بالإضافة إلى الإقبال الهائل الذي شهدته مطاعم المأكولات والكافتيريات المتنوعة مرورا بالاسترحات التي يمروا عليها بجنوب أسوان وتحديدًا طريق أبو سمبل السياحي وكافة الكافتيريات علي مستوي المدينة.



ومن ناحيته قال خيرى علي، رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، إن نظرًا لدور الهام للقيادة السياسية في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أصبحت مصر الواجهة الآمنة لكل الزائرين، حيث أن هناك انتعاش سياحي كبير جدًا داخل جميع الفنادق المتواجدة علي مستوى مدينة أسوان، موضحًا أن لم تقتصر انتعاش علي فنادق معينة فقط إلا أنها شملت جميع الفنادق السياحية علي مستوي المدينة بمختلف الفئات والمستويات.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه وصل نسبة الانتعاش السياحي في الفنادق السياحية تقريبًا ٩٩٪، حيث أن توافد عدد كبير من العائدون من دولة السودان الشقيقة نظرًا لظروف الحرب القائمة في بلدهم الأقامة في فنادق متعددة، مشيرًا إلي أن بجانب ذلك هناك توافد كبير للرحلات السياحي من مختلف بلدان العالم لقضاء عطلتهم في مصر، حيث أن حاليًا مصر تعتبر الواجهة الوحيدة الآمنة لهم، حيث أن نسبة الحجوزات للرحلات السياحية الوافدة من جميع بلدان العالم ممتده لعدة شهور آخرى.

وأوضح أن انتعاش الحركة السياحية لم تقتصر فقط علي الفنادق السياحية فقط، بل انها شملت أيضًا العديد من أماكن الضيافة بالقرب النوبية بمدينة أسوان، بالإضافة إلى تأجير عدد كبير من الشقق السكنية داخل المدينة للإقامة فيها من الجنسيات المختلفة.