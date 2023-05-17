استطلاع أمريكى جديد يرجح فوز بايدن على ترامب فى انتخابات الرئاسة

في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الامريكية عام ٢٠٢٤، أظهر أحدث استطلاع رأي جديدي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل التفوق على منافسيه الجمهوريين المحتملين دونالد ترامب ورون ديسانتيس.

وبحسب صحيفة يوس نيوز الامريكية، فقد اظهر الاستطلاع أن هناك مخاطر محتملة تنتظر بايدن في حال تفاقم الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ومن بين الناخبين المسجلين ، قاد بايدن ترامب ، سلفه كرئيس ، بست نقاط مئوية في مباراة افتراضية ، 44٪ مقابل 38٪ ، في الأشهر القليلة الماضية.

وخلال الفترة الماضية، وعبر استطلاع راي اخر اجرته وكالة رويترز الاخبارية فقد تقدم بايدن على ترامب بفارق خمس نقاط بعد أن تراجعهبثلاث نقاط في فبراير الماضي.

وجمع الاستطلاع الأخير ردودًا على مستوى البلاد من 4،410 بالغًا في الولايات المتحدة. بالنسبة للناخبين المسجلين ، كانت فترة المصداقية، وهي مقياس للدقة ، نقطتين مئويتين.

وفي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 ، يحتفظ ترامب بتقدم قيادي على DeSantis ، حاكم فلوريدا الذي من المتوقع ان يعلن ترشيحه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقا للتقرير، اختار تسعة وأربعون في المائة من الجمهوريين المسجلين الرئيس السابق، أي أكثر من ضعف دعم ديسانتيس البالغ 21 فيالمائة.

وحصل نائب الرئيس السابق مايك بنس على دعم بنسبة 5 ٪ من الجمهوريين ، مع حاكمة ساوث كارولينا السابقة نيكي هايلي ورجلالأعمال فيفيك راماسوامي وآخرون حصلوا على أقل من ذلك، كما قال حوالي 10٪ إنهم لا يعرفون أي مرشح سيؤيدونه.

وأظهر الاستطلاع أن بايدن ، وهو ديمقراطي أعلن عن ترشحه لإعادة انتخابه الشهر الماضي ، سيحظى بميزة طفيفة مع الناخبين المستقلينعلى خصمه الجمهوري ، مدعوما بمواقفه من الإجهاض والعنف باستخدام السلاح.

وقال 63٪ من الناخبين المسجلين - بما في ذلك 73٪ من المستقلين - إنهم أقل احتمالًا لدعم مرشح رئاسي يدعم قيودًا صارمة علىالإجهاض.

كما سجلت آراء الديمقراطيين بشأن سياسة الأسلحة نتائج أفضل بين المستطلعين ، حيث قال 67٪ من الناخبين المسجلين إنهم كانوا أكثرميلًا لدعم مرشح يدعم قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.

واضاف التقرير، ان قضية المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة من المكسيك تحمل خطرًا محتملاً على الرئيس، حيث رفعت إدارتهالأسبوع الماضي الباب 42 ، وهي سياسة من حقبة الوباء التي منعت العديد من المهاجرين من التقدم بطلب للحصول على اللجوء ، مما أثارمخاوف من تصاعد محاولات عبور الحدود. يقول المسؤولون الأمريكيون إن العقوبات الأكثر صرامة على العبور غير القانوني وإجراءاتاللجوء الجديدة يجب أن تمنع بعض الهجرة.

وفي الاستطلاع ، قال 64٪ من الديمقراطيين و 93٪ من الجمهوريين إنهم يفضلون مرشحًا رئاسيًا يدعم إجراءات أكثر صرامة لتأمينالحدود. كما قال أغلبية الطرفين إنهم قلقون من أن الهجرة يمكن أن ترتفع بسبب رفع الباب 42.

كانت ولاية أريزونا ، التي تقع على الحدود الأمريكية مع المكسيك ، ولاية رئيسية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. فاز بايدن بها على ترامب بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة هي قضية رئيسية في الدولة، ولا يزال ترامب يواجه مشاكل قانونية لا تعد ولا تحصى. في الأسبوعالماضي ، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب قد اعتدى جنسيًا على الكاتب إي جين كارول وتشهيره به منذ ما يقرب من 30 عامًاومنحها 5 ملايين دولار كتعويض.