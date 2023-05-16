ضياء رشوان: الحوار الوطنى أحدث تفاعلًا بين القوى السياسية والدولة

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يحدد قضايا ولا هدفا من الحوار الوطني، وهذا جعل الغالبية الساحقة من القوى السياسية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان من 98 إلى 99% موجودين بالحوار وكذلك الكيانات الشبابية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوى السياسية لا تقاس بالضعف والقوة، ولكنها تقاس بتنوع مدارس الفكر والعمل مع نشأة الدولة الحديثة في مصر.

وأكد أن كل مصري بإمكانه المشاركة بالحوار الوطني، بشرط عدم الخروج عن الدستور أو التورط في دماء المصريين والإرهاب، نافيًا حدوث رفض من أي طرف للحوار على مدار العام الماضي، موضحًا أن البعض تحفظ على بعض القضايا، مما نسميه المناخ الإيجابي حول الحوار لتيسير بعض القضايا المعقدة.

العملية الديمقراطية تستغرق وقتًا

وتابع، أن الحوار قبل عام على المستوى السياسي كان شيئًا، واليوم أصبح شيئًا آخر، الأمر لا يعني وصولنا للكمال، فالعملية الديمقراطية تستغرق وقتًا، مؤكدًا أننا قبل الحوار كنا منفصلين والحوار أحدث تفاعلًا بين الأحزاب والدولة والقوى السياسية وهذا هو الإصلاح.