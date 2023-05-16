الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

واحة بهاء طاهر في ليلة جديدة على مسرح ثقافة بور سعيد

العرض المسرحي واحة
العرض المسرحي "واحة الغروب"

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، مساء الاثنين، ليلة جديدة من ليالي العرض المسرحي "واحة الغروب" للفرقة القومية المسرحية ببورسعيد.

تدور الأحداث في فترة بداية الاحتلال البريطاني لمصر، عن قصة ضابط البوليس المصري محمود عبد الظاهر الذي يتم إرساله إلى واحة سيوة كعقاب له بعد شك السلطات في تعاطفه مع العرابيين، ويصطحب الضابط معه زوجته الأيرلندية كاثرين الشغوفة بالآثار التي تبحث عن مقبرة الأسكندر الأكبر، لينغمسا في عالم جديد يمزج بين الماضي والحاضر. ونفذ العرض بمشاركة فرقة الدراما الحركية الاستعراضية، وسط حضور كبير من أبناء بورسعيد.

العرض عن رواية "واحة الغروب" للكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر، إعداد أسامة عبد الرؤوف، أغاني صلاح زكريا، ألحان رائف يوسف، تعبير حركي محمد عشري، ديكور إيهاب شطا، إخراج طارق حسن.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر الجميل أستاذ الديكور بمعهد الفنون المسرحية، والشاعر والناقد يسري حسان، المخرج حمدي حسن، رجب أحمد بإدارة المسرح.

"واحة الغروب" ضمن شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمرارا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

رواية واحة الغروب هي رواية صادرة عن دار الشروق سنة 2008م للروائي المصري بهاء طاهر. الرواية فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008م.

كاتب الرواية:

بهاء طاهر روائي وقاصّ ومترجم مصريّ، ولد في صعيد مصر عام 1935م، حصل على ليسانس الآداب في التاريخ عام 1956م، ودبلومي الدراسات العليا في الإعلام والتاريخ الحديث في نفس العام، سافر إلى جنيف ليعمل في الأمم المتحدة منذ عام 1981م وحتى عام 1995م، وكانت أول مجموعة القصصية لبهاء طاهر بعنوان الخطوبة عام 1972م، وقد حاز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1998م، وجائزة جوزيبي اكيربي الإيطالية عن روايته خالتي صفية والدير في عام 2000م.

قصر ثقافة بورسعيد واحة الغروب القومية المسرحية ببورسعيد ضابط البوليس المصري الاحتلال البريطاني لمصر

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