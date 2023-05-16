الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"انخفاض ثان" لأسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

الذهب
الذهب

انخضت أسعار الذهب "للمرة الثانية" على التوالي اليوم في التعاملات المسائية؛ تأثرًا بالبورصات العالمية.

“الدستور” يقدم نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال هاني ميلاد، رئيس  شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي: 

الأوقية سجلت نحــــو  1992 دولارًا 

عيار ١٤ سجلت نحو   1471 جنيهًا

عيار ١٨  سجلت نحو  1886  جنيهًا
عيار ٢١  سجلت نحو  2200  جنيه
عيار ٢٤ سجلت نحو   2514  جنيهًا

وأوضح شعبة الذهب بالغرف التجارية أن قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 17600 جنيه.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية وتداعيات التضخم العالمي.

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس السيسي بإنشاء مدينة خاصة الذهب في مصر.

وسجلت أسعار الذهب انخفاض بسبب قرار مجلس الوزراء بالسماح بالواردات المصرية بدخول الذهب دون جمارك .

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية.

وقال هاني ميلاد إن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة الوافدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، ساهم في أحدث اتزان بالسوق بنسبة 80% نظراً لإنخفاض الطلب على الشراء، وبالتالي سيساهم في استقرار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع السعر العالمي

وأضاف “من مصلحة التجار أو الصناع عدم إرتفاع أسعار الذهب”، موضحاً أن المصانع والورش العاملة في المشغولات الذهبية تأثرت بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع إقبال المواطنين على السبائك الذهبية؛ هربًا من مصنعية المشغولات التي يتم شرائها بهدف الزينة.

أشار “ميلاد” إلي أن زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الفترة الأخيرة نتج عنه بطالة في مصانع الذهب، لأن المواطن قلل من شراء الحلي والمشغولات الذهبية، وبالتالي إنخفض مكسب التجار الناتج عن المصنعية.

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