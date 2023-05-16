الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: نتحقق من صحة التقارير حول مقتل أمريكى فى باخموت

باخموت
باخموت

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الثلاثاء، عن أنها على علم بالتقارير التي تتحدث عن مقتل أمريكي بباخموت ونتحقق منها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات لـ"واشنطن بوست": "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بوفاة مواطن أمريكي في باخموت ونسعى للحصول على معلومات إضافية".

وأضاف "أن قدرتنا على التحقق من تقارير وفاة مواطنين أمريكيين في أوكرانيا محدودة للغاية، ونقدم تعازينا لأسر جميع الذين فقدوا أرواحهم نتيجة حرب روسيا غير المبررة وغير المبررة ضد أوكرانيا".

ومن جهتها، زعمت شركة المرتزقة الروسية "فاجنر" أن جنودها قتلوا مواطنًا أمريكيًا - من أفراد القبعات الخضراء سابقًا - في مدينة باخموت الأوكرانية، موقع أعنف معركة مستمرة في أوكرانيا.

الخارجية الامريكية روسيا طهران باخمت ​أوكرانيا

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