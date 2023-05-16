الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

افتتاح الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي بمشاركة نجوم بوليوود

جوني ديب
جوني ديب

افتتحت النسخة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، اليوم الثلاثاء، بأجواءً ساحرة مع العروض الأولى المذهلة على السجادة الحمراء والجوائز المرموقة والحضور البارزين من جميع أنحاء العالم.

مشاركة نجوم بوليوود

ظهرت ممثلتا بوليوود إيشا جوبتا وسارة علي خان لأول مرة على السجادة الحمراء بمهرجان كان بإطلالات أنيقة، وارتدت إيشا ثوبًا ورديًا ناعمًا يصل إلى الفخذين مع أزهار من الدانتيل على الرقبة.

حضرت العرض الأول للفيلم الافتتاحي، جين دو باري، وهو فيلم عودة جوني ديب. من ناحية أخرى ، بدت سارة علي خان ساحرة في الزي التقليدي الهندي المطرز يدويًا باللون الأبيض الفاتح من تصميم أبو جاني سانديب خوسلا.

كان لبوليوود حضور ملحوظ في مهرجان كان على مر السنين، حيث تركت العديد من الأفلام الهندية في أقسام مختلفة بصمة في هذا الحدث ، وكان المشاهير الهنود يحكمون أحداث السجادة الحمراء للمهرجان لأطول فترة حتى الآن.

هجوم على جوني ديب

افتتح المهرجان فعالياته بعرض فيلم "جين دو باري"، للنجم جوني ديب وهذه أول مشاركة له منذ قضيته الشهيرة ضد طليقته امبر هيرد، وطرح سؤال صحفي على لجنة التحكيم حول سبب اختيار جوني ديب رغم الأزمات التي واجهها، من جانبها رفضت الممثلة الأمريكية بري لارسون ، عضو لجنة تحكيم مهرجان كان 2023 ، السؤال قائلة: "أنت تسألني ذلك؟ أنا آسف، لا أفهم الارتباط أو لماذا أنا على وجه التحديد."

مهرجان كان السينمائي العروض الأولى البارزين السجادة الحمراء مشاركة نجوم بوليوود إيشا جوبتا

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